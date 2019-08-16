В соцсетях опубликовали видео последствий сегодняшнего ливня в Казани

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Сегодня днем в Казани прошел кратковременный, но сильный ливень. Казанцы уже выложили в социальных сетях несколько видеозаписей последствий дождя.

В частности, казанцы сообщили, что из-за ливня затопило Право-Булачную, а также Декабристов. Кроме того, сообщается о потопе в Залесном.

Согласно штормовому предупреждению, опубликованному МЧС РТ, непогода также ожидается сегодня ночью и завтра утром. Возможны гроза с кратковременным усилением ветра до 15—20 м/с, локально сильный дождь и град. Также ночью и утром на территории Татарстана и в Казани ожидается туман.