«Татфондбанк» выставил на торги права требования к физлицам на сумму в 600 млн рублей

«Татфондбанк» в рамках процедуры банкротства выставил на торги права требования к 474 физическим лицам из 13 регионов России. Общая сумма этих прав требования превышает 600 млн рублей.

Все права требования разделены на два лота. В первый входят требования к 173 физлицам на 259,8 млн рублей, во второй — требования к 301 физлицу на 340,57 млн рублей.

Торги пройдут 30 сентября по номинальной начальной цене. Если реализовать лоты не удастся, то торги повторятся 18 ноября, начальная цена снизится на 10%, следует из сообщения конкурсного управляющего. В дальнейшем возможно снижение начальной цены до уровня в 34% от номинала.

Напомним, сегодня в Казани стартует судебный процесс над экс-главой «Татфондбанка» Робертом Мусиным.