Японский инвестор может вложить до 400 млн рублей в Дома счастливой старости в Татарстане

Японский холдинг Tokushukai Medical Group готов вложить до 400 млн рублей в создание в Татарстане Домов счастливой старости, заявил президент кластера «ФармМедПолис Республики Татарстан» Альберт Гайфуллин.

Как объяснил Гайфуллин, Дом счастливой старости — это дом для социальной реабилитации пожилых людей, работа которого выстроена в соответствии с принципами японской философии. «Акцент больше на личности, работе с психологией, благоприятной среде, постоянной физической подготовке», — приводит его слова «Татар-информ».

По данным исследования холдинга, доля населения старше трудоспособного возраста в Татарстане составляет 25% и может вырасти до 27% к 2025 году. В абсолютных числах это составляет более 1 млн человек.

Рассматривается несколько вариантов реализации проекта: от создания ряда небольших Домов счастливой старости с небольшими вложениями в каждый из них до строительства крупного центра для пожилых людей со всех республики.

Напомним, в Набережных Челнах и еще шести районах Республики Татарстан в 2019 году внедрят систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами.

