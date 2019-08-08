Samsung представил смартфоны Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+

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Южнокорейская компания Samsung Electronics на презентации в Нью-Йорке представила новые флагманские смартфоны Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+.

Так, Galaxy Note 10+ получил экран размером 6,8 дюймов, основную камеру с четырьмя модулями, фронтальную камеру в виде «глазка», 12 Гб оперативной памяти и 256 Гб встроенной, а также аккумулятор на 4300 мАч.



Galaxy Note 10 оборудован экраном размером 6,3 дюймов, тройную камеру, 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб встроенной. Емкость аккумулятора составляет 3500 мАч.

Оба гаджета оснащены 64-битным восьмиядерным процессором Exynos 9825, операционной системой Android 9.0 (Pie) и технологией NFC.

В России устройства начнут продавать 23 августа. Смартфоны будут стоить до 90 тыс. рублей они доступны в белом, черном красном цветах, а также «аура», сообщается на сайте Samsung.



Напомним, в начале апреля Samsung представила в Бангкоке смартфон Galaxy А80 с поворотной камерой.