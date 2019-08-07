В России из-за похолодания упал спрос на квас и мороженое

В июле в России по сравнению с июнем упали продажи кваса и мороженого из-за похолодания, заявили аналитики производителя онлайн-касс «Эвотор».



«Меньше всего стали покупать квас — оборот упал на 85%. На втором месте по невостребованности стало мороженое — оборот снизился на 62%. Затем идут энергетические напитки, оборот сократился на 39%», — приводит «РИА Новости» слова аналитиков.

Оборот лимонадов и газированных напитков снизился на 27%; соков, нектаров и морсов — на 17%; воды — на 15%; пива — на 11%. А вот оборот водки вырос на 2%, отметили аналитики.

Ранее сообщалось, что в Татарстане фермеры и владельцы бизнеса несут убытки из-за холодов.