Путин о «шпионском» пиджаке Третьяка: «Такие уловки мне хорошо известны по моей прежней работе»

Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал президенту РФ Владимиру Путину о том, как сборная России обходила некоторые ограничения по амуниции на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

«На Олимпиаде в Корее нам запрещали герб и флаг, но мы придумали выход — нашили каждому на внутреннюю сторону пиджака флаг и «Россия в моем сердце». Никто не догадался!», — сказал Третьяк.

«Такие вещи мне хорошо по прежней работе знакомы. Такие уловки», — ответил Путин.

Напомним, на Олимпиаде в Пхенчхане сборной России было запрещено выступать под флагом страны, поэтому носила название «Олимпийские спортсмены из России».