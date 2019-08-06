Артемий Лебедев уехал из России из-за политической ситуации

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Дизайнер Артемий Лебедев в срочном порядке уехал из России в Европу из-за того, что в стране происходят «ужасные события».

В ролике на своем YouTube-канале он отметил, что решение об отъезде далось ему совсем непросто. Также Лебедев не исключил, что больше не сможет вернуться в Россию.

«То, что происходит сейчас, не может оставить никого равнодушным и спокойным. События, которые происходят в нашей стране последние годы невероятно ужасны... Правящая клика ворует наше будущее, они украли наше будущее, украли наши голоса, они лишают нас всего, что у нас есть, самого дорогого и самого ценного... Эти люди украли все наши деньги, все наши пенсии, обложили нас налогами. У нас ничего не осталось», — сказал Лебедев.

Ранее Лебедев раскритиковал памятник Рудольфу Нуриеву, открытый в начале ноября.