Прокуратура находила связь лесных пожаров и незаконной вырубки деревьев

В Иркутской области лесные пожары устраивались, чтобы скрыть незаконную вырубку деревьев. Такие факты уже вскрывали следователи.

Необходимо более серьезно контролировать места законных рубок, уж тем более не допускать незаконных. Выявляли мы такие факты и в Иркутской области, когда, судя по всему, пожарами «прикрывали» незаконные рубки», — заявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной на официальном канале ведомства «Эфир».

Ранее в прокуратуре уже заявляли, что власти регионов искажали данные по пожарам. Заниженные цифры должны были «улучшить статистику».

В МЧС основной причиной возгорания тайги видят человека. А Рослесхоз считает в контролируемых зонах огонь возник из-за сухих гроз.