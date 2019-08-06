Бугульминского экс-чиновника уличили в трудоустройстве «мертвой души»

В Бугульме прошел суд над бывшим главой одного из сельских поселении. Мужчина фиктивно трудоустроил к себе работника и получал за него деньги.

По версии следствия, 1 сентября 2016 года чиновник якобы принял на работу нового сотрудника. В период с сентября 2016 по январь 2019 он получил зарплату за «мертвую душу» в размере более 317 тыс.рублей, которую потратил по своему усмотрению.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РТ, свою вину подсудимый полностью признал и возместил весь ущерб. Ему назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком в 2 года. Также мужчина не сможет занимать выборные должности в течение 2 лет.

Ранее сообщалось, что в Башкирии бывший прокурор предстанет перед судом за взяточничество.