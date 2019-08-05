Цена нефти Brent впервые с 13 июня опустилась ниже $60 за баррель

На 20:15 мск стоимость нефти с поставкой в сентябре Brent достигла $59,98.

Это произошло впервые с 13 июня, пишет «РИА Новости».

Падение цены на нефть связано с тем, что с 1 сентября США введут пошлины в 10% на товары из Китая, которые оцениваются в $300 млрд.

Напомним, что сегодня по состоянию на 19:30 курс евро достиг 73 рублей на Московской бирже впервые с 13 июня. При этом курс доллара ослаб до 65,2 рубля.