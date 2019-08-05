«Яндекс.Деньги», QIWI Банк и «Платежный Центр» стали лидерами рейтинга рентабельности банков

«Яндекс.Деньги» стали самой рентабельной кредитной организацией за последние 12 месяцев. Рентабельность компании составила 17,9%.

Это ниже, чем показатель по итогам 2018 года. Тогда он достиг 21,7%. За 12 месяцев прибыль компании составила 2,2 млрд рублей. На 1 июля активы «Яндекс.Денег» оценивались в 13,1 млрд рублей.

Согласно исследованию «РИА Рейтинг» и агентства «Прайм», вторым в рейтинге стал QIWI Банк, чья рентабельность выросла до 14,3%. Замыкает тройку лидеров новосибирское ООО «РНКО «Платежный центр» — оператор платежной системы «Золотая Корона» — с показателем 10,4%.

В топ-50 вошли «Тольяттихимбанк» (Самарская область, 13-е место), «Энергобанк» (Татарстан, 19-е), «Татсоцбанк» (Татарстан, 25-е), «Ижкомбанк» (Удмуртия, 35-е), «НБД-Банк» (Нижегородская область, 38-е), и «БыстроБанк» (Удмуртия, 42-е).