Мероприятие по поддержке местного малого бизнеса прошло в Камско-Устьинском районе РТ

27 и 28 июля 2019 года в Камско-Устьинском районе Татарстана представители МСП обсуждали деловой климат в республике и стали участниками презентации инвестиционных проектов.



В привественном слове глава Камско-Устьинского района РТ Наиль Вазыхов отметил, что одной из приоритетных отраслей экономики района является сельское хозяйство, представленное 5 агрофирмами и 35 КФХ. Сельское хозяйство ориентировано на отрасли животноводств: молочно-мясное скотоводство, на выращивание зерновых и кормовых культур.

По мнению главы, район имеет высокий туристический, экономический и инвестиционный потенциал как в агропромышленном комплексе, так и в других сферах производств.

В подтверждение его слов, местные предприниматели презентовали 6 перспективных проектов, способных придать большой импульс развитию исламского бизнеса в Камско-Устьинском районе. Направления проектов: сельское и рыбное хозяйство, сыроварение, гостиничный и туристический бизнес, а также онлайн площадка-маркетплейс.

В рамках мероприятия прошли презентации других успешных проектов (экскурсии на виноградную плантацию, сырный завод и т.д..), а также был подписан меморандум о сотрудничестве между Ассоциацией предпринимателей-мусульман России и Камско-Устьинским районом РТ. Меморандум предусматривает взаимодействие в области информационно-аналитического сотрудничества, привлечение инвестиций в район, развития сотрудничества в области экономики, финансов и жизнедеятельности.

