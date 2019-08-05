В Татарстане главу поселения оштрафовали за нарушения в закупках на 1 млн рублей

Администрация Большеелгинского сельского поселения провела с нарушениями закупку стройматериалов и ограждений для кладбищ на 1 млн рублей. Прокуратура добилась штрафа в 50 тысяч рублей для главы поселения.

По данным надзорного ведомства, исполком поселения провел закупку ограждений кладбищ у единственного поставщика. Сумма контракта составила 600 тысяч рублей.

Еще на 400 тысяч рублей исполком приобрел стройматериалы. Также у единственного поставщика.

«Данные договоры имеют фактическую направленность на достижение единой хозяйственной цели, заказчиком и поставщиком по ним являются одни и те же лица, ввиду чего договоры представляют собой искусственно раздробленные сделки на поставку идентичных товаров», — сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Их целью было уклонение от конкурсного отбора поставщика, считают в надзорном ведомстве.