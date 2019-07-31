На организацию видеонаблюдения на выборах в Госсовет РТ потратят 5,1 млн рублей

На организацию видеонаблюдения и онлайн-трансляции, а также на хранение видеозаписей на выборах в Госсовет РТ потратят 5,1 млн рублей. Камеры должны быть установлены в 65 избирательных комиссиях Татарстана.

По материалам госзакупки, финансирование будет идти из регионального и федерального бюджетов. Заказчиком является Министерство информатизации и связи РТ.

На участие поданы две заявки, названия компаний в документах тендера не указаны . Сегодня, 31 июля проводится открытый аукцион, итоги которого должны быть размещены не позже 5 августа. Исполнителю нужно выполнить все работы по установлению видеокамер с записью в режиме реального времени до 30 сентября.

Ранее сообщалось, что онлайн-трансляция на выборах должна проводиться с 9 утра дня, предшествующего дню голосования, до составления и подписания протоколов ТИК и УИК об итогах.

