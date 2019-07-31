В Якутии построят культурный кластер за 18 млрд рублей

Власти Якутии намерены потратить 18,5 млрд рублей на строительство и эксплуатацию филармонии и Арктического центра культуры и эпоса. Культурный кластер планируется запустить как проект государственно-частного партнерства (ГЧП).

Глава республики Айсен Николаев подтвердил планы построить культурный центр. Высокую стоимость объекта он объяснил сложностью сооружения и условиями вечной мерзлоты, пишут «Ведомости».

Согласно сообщению о тендере, объект должен быть завершен к концу 2023 года. При этом расплачиваться за него правительство республики будет до 2023 года.

Площадь объекта, включая и застройку, и территорию, которую надо благоустраивать, составит около 30 000 кв. м.