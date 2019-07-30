В Татарстане ожидается дождь и до +17°С

Во вторник, 30 июля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем в большинстве районов пройдет небольшой дождь.

Ветер западный, юго-западный умеренный, местами сильный порывистый до 17 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура будет колебаться в пределах 12—17 градусов тепла. В Казани синоптики прогнозируют от +14°С до +16°С. В Набережных Челнах термометры покажут от +13°С до +15°С.