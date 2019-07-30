Французская полиция расследует «дело о громких лягушках»

Полиция французского города Аррас была вынуждена заняться «делом» о громком кваканье лягушек в саду одного из частных домов. Правоохранители подключились из-за жалоб соседей.

Хозяин сада рассказал, что полиция навестила его еще в конце июня, пишет газета La voix du Nord. Он заявил, что трогать лягушек никто не станет. Пара земноводных относится к охраняемым видам, а брачный период у них уже закончился.

Саму жалобу и «расследование» владелец пруда назвал данью моде. Незадолго до этого житель французского департамента Уаз получил штраф в €500 из-за своего пастуха.

Газета Le Figaro уже обращала внимание на вал исков по поводу «беспокоящего поведения» животных.