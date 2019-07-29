Видар Кьяртанссон: «Хотелось бы забить больше, но главное для нас — победа»

Фото: ФК "Рубин"

Исландский форвард казанского «Рубина» Видар Кьяртанссон рассказал о свем первом голе в составе российской команды, а также оценил игру против грозненского «Ахмата» в целом.

— В эпизоде с моим голом был великолепный пас, а завершил я нормально. Хотелось бы забить, конечно, больше голов, но в первую очередь рад за команду, что мы смогли победить.

— Что можете сказать по игре «Рубина» в целом?

— На самом деле могу сказать, что игра была равная у команд, но если выбирать, наверное, у нас было побольше шансов выиграть. В итоге один гол решил исход матча, но самое главное для нас это победа, и мы рады, что выиграли.

— Чувствовали вы поддержку фанатов?

— Первые десять минут было достаточно спокойно, потом, конечно, разогрелись зрители, чувствовалась поддержка, — приводит слова Кьяртанссона корреспондент «Реального времени».