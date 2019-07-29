В Татарстане экс-директора филиала одного из институтов обвиняют в хищении 7,5 млн рублей

Бывшего директора Набережночелнинского филиала «Института социальных и гуманитарных знаний» обвиняют в присвоении и растрате более 7,5 млн рублей.

По версии следствия, с сентября 2012 по май 2017 года фигурант дела, используя свое служебное положение, похитил вверенные ему деньги филиала института. Деньги руководитель перечислил на подконтрольные счета за услуги и работы, якобы оказанные учреждению, сообщает прокуратура Татарстана.

Кроме того, мужчина оплачивал услуги, не связанные с деятельностью вуза, предоставляя фиктивные финансовые документы. Свою вину фигурант дела не признал. Обвиняемый находится под домашним арестом.

Напомним, ранее суд взыскал более 1 млн рублей незаконных доходов с экс-начальника тыла института МВД в Уфе.