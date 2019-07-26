В Башкирии на озере утонули двое мужчин
В Бураевском районе Башкирии двое местных жителей утонули во время купания на озере.
Инцидент произошел в четверг, 25 июля. Погибших извлекли из воды сотрудники полиции, вызванные очевидцами. Жертвами стали местные жители 1972 и 1981 годов рождения.
В настоящее время по данному факту проводятся следственные действия, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.
В ведомстве советуют купаться в специально оборудованных местах. Спасатели рекомендуют плавать параллельно линии берега и не заплывать слишком далеко. Отмечается, что у берега течение слабее, чем на середине реки.
Напомним, ранее в МЧС Татарстана назвали пять главных причин гибели людей на воде.Происшествия Башкортостан
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