В Башкирии на озере утонули двое мужчин

В Бураевском районе Башкирии двое местных жителей утонули во время купания на озере.

Инцидент произошел в четверг, 25 июля. Погибших извлекли из воды сотрудники полиции, вызванные очевидцами. Жертвами стали местные жители 1972 и 1981 годов рождения.

В настоящее время по данному факту проводятся следственные действия, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.

В ведомстве советуют купаться в специально оборудованных местах. Спасатели рекомендуют плавать параллельно линии берега и не заплывать слишком далеко. Отмечается, что у берега течение слабее, чем на середине реки.

Напомним, ранее в МЧС Татарстана назвали пять главных причин гибели людей на воде.