Губернатор Анкары допустил политические мотивы нападения на белорусского дипломата

Губернатор провинции Анкара Васип Шахин рассказал о различных версиях причин нападения на советника посольства Белоруссии в Турции. При этом он допустил, что в дипломата могли стрелять по политическим мотивам.

«Наши сотрудники полиции расследуют случившееся во всех возможных аспектах. Согласно предварительным данным, в нападении не было какого-либо политического мотива. Однако расследование все еще продолжается», — приводит слова чиновника газета Hürriyet.

Шахин также подтвердил, что нападавшим оказался «отставной турецкий военный в звании полковника, который проживал с дипломатом в одном доме».

Турецкая полиция тем временем не говорит о причинах нападения и не торопится называть расстрел дипломата терактом.

«Мы уже начали проводить расследование в связи с этим нападением. На данный момент мы не можем сказать, является ли это нападение террористическим актом, поскольку расследование еще не завершено», — цитирует ТАСС представителя Управления безопасности по району Чанкая Анкары.