Крупнейшая пробка в Казани не превысила 2,1 км, но продержалась 2 часа

Сегодня самой длинной пробкой в Казани стал затор на Мамадышском тракте. На пике он занял участок в 2,1 км от проспекта Победы до улицы Натана Рахлина.

Пробка продержалась всего 2 часа. Ее максимальная длина зафиксирована в 18:23, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Вечером максимальная загруженность дорог Казани составила 5 баллов, что на 1 балл меньше обычного.

В числе самых крупных также пробки на улице Тэцевской (1,9 км), улице Саид-Галеева и Кировской дамбе (1,8 км), улице Патриса Лумумбы, (1,8 км) и улице Залесной (1,6 км).