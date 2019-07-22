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Жительница Барнаула отсудила 100 тысяч рублей у государства за незаконное уголовное преследование

14:36, 22.07.2019
Жительница Барнаула отсудила 100 тысяч рублей у государства за незаконное уголовное преследование
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Барнаульская студентка Мария Мотузная, которой предъявляли обвинения в экстремизме и оскорблении чувств верующих из‑за сохраненных во «ВКонтакте» картинок, отсудила 100 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование.

— Буквально 10 минут назад суд вынес решение, что государство должно выплатить мне 100000 рублей за незаконное уголовное преследование! Учитывая что тем, кто сидел в СИЗО, например, выплачивали максимум 50К — это победа!!! — написала Мотузная в Twitter (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

В прошлом году против Мотузной было возбуждено дело по ст. 148 и 282 УК РФ (оскорбление чувств верующих, возбуждение ненависти либо вражды). Причиной стало размещение картинок во «ВКонтакте».

Напомним, в январе этого года следователи прекратили уголовное дело в отношении барнаульской студентки Марии Мотузной.

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