Жительница Барнаула отсудила 100 тысяч рублей у государства за незаконное уголовное преследование

Барнаульская студентка Мария Мотузная, которой предъявляли обвинения в экстремизме и оскорблении чувств верующих из‑за сохраненных во «ВКонтакте» картинок, отсудила 100 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование.

— Буквально 10 минут назад суд вынес решение, что государство должно выплатить мне 100000 рублей за незаконное уголовное преследование! Учитывая что тем, кто сидел в СИЗО, например, выплачивали максимум 50К — это победа!!! — написала Мотузная в Twitter (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

В прошлом году против Мотузной было возбуждено дело по ст. 148 и 282 УК РФ (оскорбление чувств верующих, возбуждение ненависти либо вражды). Причиной стало размещение картинок во «ВКонтакте».



Напомним, в январе этого года следователи прекратили уголовное дело в отношении барнаульской студентки Марии Мотузной.

