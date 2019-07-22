«Главтатдортранс» потратит 2 млн рублей на развитие системы контроля за зимним содержанием дорог

«Главтатдортранс» потратит 2 млн рублей на развитие геоинформационной системы (ГИС) «Мониторинг работы транспортных средств подрядных организаций, выполняющих работы по зимнему содержанию дорог». Средства будут направлены из бюджета Республики Татарстан.



Согласно информации, размещенной на портале госзакупок, в рамках работ необходимо обеспечить поддержку комплекса программных продуктов, состоящих из web-системы мониторинга транспорта, мобильного приложения «Ситуационно-аналитический центр», ГИС Министерства транспорта региональной дорожной сети РТ.

Также исполнителю работ предстоит заниматься развитием редактора геоинформационной системы для работы с базой пространственных данных, модуля администрирования геоинформационной системы, а также мобильного приложения дорожного инспектора.



Все работы необходимо выполнить до 30 ноября 2019 года.

Заявки на участие в аукционе будут рассматриваться до 29 июля, а сам аукцион будет проведен 30 июля текущего года.

Ранее «Главтатдортранс» разместил закупку на 58 млн рублей, согласно техзаданию которой подрядчику предстоит на дорогах регионального значения установить барьерные ограждения, в том числе разделяющие встречные направления движения.

