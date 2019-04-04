«Главтатдортранс» разместил закупку на 58 млн рублей

Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ разместило закупку на 57 938 999 рублей. Информация размещена на официальном портале госзакупок.

Подрядчику предстоит на дорогах регионального значения республики установить барьерные ограждения, в том числе разделяющие встречные направления движения. Кроме того, нужно будет установить металлическое барьерное ограждение на разделительной полосе дороги Набережные Челны — Заинск — Альметьевск в Тукаевском районе Татарстана. Также, согласно госконтракту, подрядчику предстоит очистить полосы отвода от деревьев и кустарников вдоль дорог общего пользования регионального значения республики. Финансирование осуществляется за счет бюджета Татарстана.

Напомним, ранее сообщалось, что АО «Татавтодор» проводит открытый конкурс по поиску субподрядчика, которому предстоит посадить почти 1 500 деревьев и кустарников вдоль дороги Русский Каран — Новое Мазино в Мензелинском районе.