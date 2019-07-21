Перформер Арсений «Вредитель ли» из Самары рассказал об идее создания проекта «1 м²»

Самарский перфомер Арсений с псевдонимом «Вредитель ли» рассказал в интервью «Реальному времени», как появилась идея создавать ироничные фотосессии-карикатуры на «норму» современной жизни. В Сети можно найти четыре сюжета проекта «1 м²».

— Изначально — да, это был просто фан. Идея моя, я начал думать над всем этим где-то месяц назад. Это должен был быть просто ковер, закрепленный на внешней стене дома, декорация. Уже потом, в процессе обсуждения, решили, что надо сделать и закрепить площадку — так будет безопаснее, проще, меньше веревок в кадре. Таких глобальных планов, о которых пишут СМИ, мы не строили. Мне захотелось это сделать, и я сделал. Иногда у меня появляются какие-то интересные, как мне кажется, идеи для фотографий — так и получился «1 м²», — рассказал Арсений.



Подробнее — в интервью «Реальному времени».