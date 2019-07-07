Минпромторг РФ назвал долю цифровых технологий в мировом ВВП
На данный момент доля цифровых технологий в мировом ВВП достигает 10%. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе церемонии открытия промышленной выставки «Иннопром-2019».
По его словам, через 5 лет доля цифровых технологий в мировой экономике может вырасти до 25%, пишет RNS.
Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал о цифровизации экономики Татарстана. Он отметил, что в республике примеры цифровизации показывают такие промышленные гиганты, как КАМАЗ, «Татнефть», Казанский вертолетный завод (КВЗ) и другие.Технологии
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