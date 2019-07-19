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Происшествия

В Башкирии шесть человек пострадали при взрыве на катере

21:58, 19.07.2019
В Башкирии шесть человек пострадали при взрыве на катере
Фото: realnoevremya.ru

В Башкирии после взрыва на катере трое детей и трое взрослых госпитализированы с ожогами.

Инцидент произошел сегодня на Павловском водохранилище в Нуримановском районе. Трое взрослых и трое детей в возрасте 3, 9 и 17 лет плавали на катере. Когда у него заглох двигатель, его попытались запустить. Но в этот момент загорелись пары бензина и произошел взрыв. В результате все шестеро человек получили ожоги различной степени тяжести.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, пострадавшим оказывается медицинская помощь, сообщили в пресс-службе СК РФ по РБ.

Ранее в Башкирии в результате ДТП с автобусом из Татарстана шесть человек погибли, 30 человек получили различные повреждения.

Происшествия Башкортостан
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