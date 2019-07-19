Татарстан стал лидером рейтинга «Медиалогии» по «майским указам»

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Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг упоминаемости регионов в контексте «майских указов» президента РФ Владимира Путина. Первую строчку списка занял Татарстан.

Медиаиндекс республики составил 15 737,4 балла, говорится в исследовании. На втором месте находится Краснодарский край (14 271,1) и Тверская область (9 884).

Отмечается, что депутаты Госдумы и члены Совфеда рекомендовали остальным регионам равняться на Татарстан в части реализации нацпроектов. Парламентарии рекомендовали обратить внимание на указ президента РТ Рустама Минниханова, устанавливающий персональную ответственность глав профильных ведомств за исполнение нацпроектов. Также сообщалось об эксперименте по созданию сети 5G в Иннополисе в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Кроме того, упоминались в СМИ и 350 млн рублей на строительство Большого казанского кольца по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Из регионов ПФО в рейтинг также попали Пермский край (8-ое место) и Самарская область (9-ое).