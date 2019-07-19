Эксперт прогнозирует курс доллара на неделю не выше 63,7 рубля

Вчера рубль закрылся на отметке 62,72 руб./долл. Укрепление рубля было связано с краткосрочным ослабление доллара на фоне заявлений двух представителей ФРС о том, что необходимо понижать ставку, не дожидаясь ухудшения макроэкономической статистики.

Цены на нефть опустились ниже отметки в 64 долл./бар. на фоне восстановления нефтедобычи в Мексиканском заливе после шторма «Барри».

Тем временем точечная санкционная риторика снова выходит на повестку дня. Так, группа конгрессменов от демократической и республиканской партии внесла в Палату представителей конгресса США законопроект, который предполагает введение санкций против 24 представителей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в ответ на арест 24 украинских моряков, которые были задержаны в ноябре 2018 года во время инцидента в Керченском проливе.

Сегодня будет представлен базовый индекс потребительских цен в Японии, г/г. В связи с этим директор казначейства банка «Восточный» Константин Кочергин ставит прогноз по курсу USD/RUB на сегодня 62,65—63,40.

Директор по аналитическому маркетингу «Ак Барс» банка Руслан Селиванов считает, что на следующей неделе курс рубля сохранит свои позиции в диапазоне 62,7—63,7 рубля за 1$. На этой неделе рубль «чувствовал себя» довольно уверенно, несмотря на колебания котировок нефти и снизившиеся объемы торгов на рынке ОФЗ. Стабильность отечественной валюты связана с тем, что участники рынка заняли выжидательную позицию в преддверии заседания ФРС США в конце июля. На предстоящей неделе не видятся значительные колебания курса рубля, локальную поддержку ему окажет продолжающийся налоговый период.