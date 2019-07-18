На 100+ Forum Russia обсудят приоритеты развития комфортных городов

Фото: PR-группа 100+ Forum Russia

Форум станет площадкой для диалога между проектировщиками, строителями, представителями власти и городскими активистами о формировании комфортной городской среды.

Среди экспертных кейсов — разработка мастер-планов Каира, Стамбула, аэропорта Мехико (Федерико Паролотто), пост-олимпийского Сочи, отдельных районов и территорий Москвы и Киева, парка в Сколково (Хироки Мацура), парка «Зарядье», отдельных жилых районов и территорий Москвы (Петр Кудрявцев).

На форум также приглашены Цуёси Сэтогути (декан факультета Инженерии Университета Хоккайдо, Япония), Штефан Йентш (директор архитектурного бюро «Obermeyer Planen + Beraten GmbH», Австрия), Рубен Аракелян (генеральный директор архитектурного бюро «Wall»), Николаус Теодосиу (директор лаборатории Инженерии и управления водными ресурсами, Университет Аристотеля, Салоники) и другие.

«Город будущего — это комфортный город, в котором сотрудничество между представителями бизнеса, горожанами и властью стало эффективным. Только совместная работа позволит создавать гармоничные пространства, которые нужны людям. В этом случае нам удастся не только сохранить надолго то, что создают архитекторы, но и обеспечить предпосылки для дальнейшего развития. Это путь к повышению качества жизни», — подчеркнула руководитель рабочей группы Оргкомитета 100+ Forum Russia Вера Белоус.

Первая дискуссия о комфортных городах в ходе подготовки к VI Международному форуму и выставке высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia состоялась в Екатеринбурге в рамках международной промышленной выставки «Иннопром».

В обсуждении участвовали городские активисты, студенты, представители бизнеса и власти Екатеринбурга. Участников дискуссии волновали вопросы озеленения городов, применение современных технологий при создании парков и скверов, планирование городских территорий как центров притяжения для городских сообществ.

Руководитель Всероссийского проекта «Городские реновации» Олег Зоря отметил, что в ближайшее время будет создана объективная система оценки комфортности городов, и он напрямую будет связан с социальным потенциалом территорий: «Отток молодежи из регионов и даже из страны происходит не из-за заработной платы — они едут за парками, развлечениями, за комфортом! И сейчас важно обеспечивать вовлечение молодежи и населения в наш диалог». В обсуждении также приняли участие главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков, управляющая ТРЦ «МЕГА-Екатеринбург» Айше Агекян, партнер архитектурного бюро «S&P» — преподаватель кафедры городского строительства и хозяйства Строительного института УРФУ Артем Пискунов, архитектор и главный редактор издательства «TATLIN» Эдуард Кубенский.

Всех участников дискуссии просили ответить на вопрос: «Что такое комфортный город для вас?» И если свести ответы воедино, получается, что «комфортный город — это дружелюбная окружающая среда, которая побуждает людей к общению и формирует любовь к городу».

Подробная программа 100+ Forum Russia — на сайте http://www.forum-100.ru/

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