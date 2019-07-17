В Крыму из-за отравления госпитализировали более 30 детей

В Крыму более 30 детей госпитализированы из-за отравления в санатории. Об этом сообщили в администрации города Евпатории.

По словам представителя администрации, речь идет о санатории «Лучистое». Всего госпитализированы 34 ребенка, из них трое находятся в реанимации. Причина отравления пока неизвестна.

Начальник лагеря Ренат Каюмов уточнил, что у всех детей регистрируется рвота и диарея. Он добавил, что лагерь продолжает работу в штатном режиме, остальные воспитанники уложены спать. Всего в лагере находятся около 700 детей, передает ТАСС.

Ранее в Саратовской области был зафиксирован факт отравления более 10 воспитанников детского лагеря. Региональная прокуратура начала проверку.

