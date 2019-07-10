В Саратовской области прокуратура проверит случай отравления более 10 детей в лагере
В Саратовской области зафиксирован факт отравления более 10 воспитанников детского лагеря. Региональная прокуратура начала проверку.
«Управлением Роспотребнадзора по Саратовской области проводится эпидемиологическое расследование, в ходе которого осуществляются лабораторные исследования отобранных проб готового питания, воды, пищевых продуктов и показателей санитарно-дезинфекционного режим», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
В пресс-службе Минздрава области сообщили, что накануне в одном из ведомственных детских оздоровительных лагерей в Аткарском районе «несколько детей почувствовали недомогание и обратились к медработникам», передает «Интерфакс».
Сейчас дети находятся в клиниках. Они уже готовятся к выписке.Происшествия
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