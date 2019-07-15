Порошенко стал главным героем в компьютерной игре

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В Сети появилась новая игра, главным героем которой стал бывший президент Украины Петр Порошенко.

В игре человеку с лицом Порошенко, держащим в руках Украину, необходимо пройти путь, по ходу отбиваясь от конкурентов на выборах в Верховную раду и политиков. Среди персонажей — бизнесмен Игорь Коломойский, лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко и другие.

Если вовремя не отбиться от противников, то герой экс-президента Украины начинает путь заново. На финише его ждут флаги Евросоюза и НАТО

Напомним, ранее новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации Порошенко.