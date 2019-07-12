Новости общества

12:58 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации Порошенко

12:09, 12.07.2019
Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации Порошенко
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, о люстрации высокопоставленных лиц, занимавших свои должности с 23 февраля 2014 года до 19 мая 2019 года.

Под законопроект попадают бывший украинский лидер Петр Порошенко и другие чиновники.

Напомним, что накануне Зеленский предложил лишить возможности управлять государством всех высших должностных лиц, которые занимали должности в стране с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.

В это число входят глава государства, председатель Рады, члены правительства, генеральный прокурор, глава СБУ, главы Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, главы Государственной фискальной службы и таможни, секретарь СНБО, руководство оборонных предприятий.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров