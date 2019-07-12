Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, о люстрации высокопоставленных лиц, занимавших свои должности с 23 февраля 2014 года до 19 мая 2019 года.

Под законопроект попадают бывший украинский лидер Петр Порошенко и другие чиновники.

Напомним, что накануне Зеленский предложил лишить возможности управлять государством всех высших должностных лиц, которые занимали должности в стране с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.

В это число входят глава государства, председатель Рады, члены правительства, генеральный прокурор, глава СБУ, главы Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, главы Государственной фискальной службы и таможни, секретарь СНБО, руководство оборонных предприятий.