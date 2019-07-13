Правительство РФ поддержало повышение пособий на детей

Правительство России одобрило законопроект, предполагающий увеличение декретных выплат. С 1 января 2020 года пособия на первого и второго ребенка в возрасте от 1,5 года до 2 лет вырастут.

Документ изменяет понятие малообеспеченной семьи. Новые правила предусматривают выплаты пособий при доходе от двух прожиточных минимумов на человека.

Сам размер выплат также повышен до прожиточного минимума.

«Одобрить проект поправок Правительства Российской Федерации к проекту федерального закона №720994-7 «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и направить их в Государственную Думу в установленном порядке», — говорится в опубликованном на сайте кабмина списке решений правительства.

Ранее Госдума одобрила законопроект о пособиях на ребенка с предложением продлить выплаты с полутора до трех лет, которые смогут получать лишь нуждающиеся родители.