ВСК запускает продукт «Сборная здоровья»

Страховой Дом ВСК запустил новый страховой продукт «Сборная здоровья». Программа предусматривает комплексную защиту для детей от критических заболеваний, несчастных случаев, включая риск спортивных травм, и сервисы ежедневного пользования.

Уникальность продукта «Сборная здоровья» заключается в возможности приобретения страхования по риску критических заболеваний, актуальных именно для детей, в дополнение к стандартным рискам несчастного случая. Также в программу включена защита на случай получения травм во время занятий спортом и защита от потери кормильца семьи.

Вместе со страхованием по основным рискам клиент получает возможность приобрести полезные ежедневные дистанционные сервисы, которые позволяют жить в активном ритме 24/7:

«Телемедицина» — предусмотрено неограниченное количество консультаций педиатра и врачей узкой специализации;

«Второе мнение» — верификация диагноза тяжелого заболевания у зарубежных экспертов;

«Счастливое детство» — неограниченное количество консультаций с профессиональными детскими психологами;

«Спортивная онлайн-школа» — пять видов активностей (фитнес, лыжи, ролики и другие) и тренировки для всей семьи от лучших тренеров.

Программой может воспользоваться вся семья (до пяти человек), страховая сумма — до 1 млн рублей.





Материал подготовлен при поддержке пресс-службы компании САО «ВСК»