ВСК запускает продукт «Сборная здоровья»
Страховой Дом ВСК запустил новый страховой продукт «Сборная здоровья». Программа предусматривает комплексную защиту для детей от критических заболеваний, несчастных случаев, включая риск спортивных травм, и сервисы ежедневного пользования.
Уникальность продукта «Сборная здоровья» заключается в возможности приобретения страхования по риску критических заболеваний, актуальных именно для детей, в дополнение к стандартным рискам несчастного случая. Также в программу включена защита на случай получения травм во время занятий спортом и защита от потери кормильца семьи.
Вместе со страхованием по основным рискам клиент получает возможность приобрести полезные ежедневные дистанционные сервисы, которые позволяют жить в активном ритме 24/7:
- «Телемедицина» — предусмотрено неограниченное количество консультаций педиатра и врачей узкой специализации;
- «Второе мнение» — верификация диагноза тяжелого заболевания у зарубежных экспертов;
- «Счастливое детство» — неограниченное количество консультаций с профессиональными детскими психологами;
- «Спортивная онлайн-школа» — пять видов активностей (фитнес, лыжи, ролики и другие) и тренировки для всей семьи от лучших тренеров.
Программой может воспользоваться вся семья (до пяти человек), страховая сумма — до 1 млн рублей.
Материал подготовлен при поддержке пресс-службы компании САО «ВСК»
Справка
САО «ВСК»
Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в ТОП-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: «ruAA» — по версии рейтингового агентства «Эксперт РА» и «BB-» — по международной шкале Fitch Ratings. Сайт — www.vsk.ru .
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