В Конгрессе США одобрили новые санкции против России

Нижняя палата Конгресса США поддержала поправки в оборонный бюджет страны. Они предполагают введение новых антироссийских санкций.

Ограничения должны коснуться суверенного долга РФ. Законопроект вводит запрет на дополнительные сделки с российским госдолгом.

Поскольку санкции должны стать ответом на российское вмешательство в выборы президента США в 2016 году, то механизм снятия санкций также связан с избирательным процессом: Россия должна пройти один избирательный цикл без вмешательства, а Конгресс должен согласиться, что вмешательства не было, пишет «Интерфакс».

Палате представителей США на этой неделе еще предстоит одобрить сам проект оборонного бюджета, в который вошла поправка. Только после того, как он будет согласован обеими палатами Конгресса США, он отправится на подпись президенту Трампу.