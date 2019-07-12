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В Конгрессе США одобрили новые санкции против России

07:38, 12.07.2019 1
В Конгрессе США одобрили новые санкции против России
Фото: pixabay.com

Нижняя палата Конгресса США поддержала поправки в оборонный бюджет страны. Они предполагают введение новых антироссийских санкций.

Ограничения должны коснуться суверенного долга РФ. Законопроект вводит запрет на дополнительные сделки с российским госдолгом.

Поскольку санкции должны стать ответом на российское вмешательство в выборы президента США в 2016 году, то механизм снятия санкций также связан с избирательным процессом: Россия должна пройти один избирательный цикл без вмешательства, а Конгресс должен согласиться, что вмешательства не было, пишет «Интерфакс».

Палате представителей США на этой неделе еще предстоит одобрить сам проект оборонного бюджета, в который вошла поправка. Только после того, как он будет согласован обеими палатами Конгресса США, он отправится на подпись президенту Трампу.

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комментарии 1

комментарии

  • Ura Orlov 08:19
    Главное чтобы бедные США свой госдолг быстрее вернули в 23 триллиона, а то мыльный пузырь мировой экономики скоро лопнет и всех обрызгает.
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