Фонд дольщиков будет предоставлять застройщику-банкроту финансирование без привлечения другой компании

Фото: Ринат Назметдинов

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий вывести Фонд дольщиков из-под действия закона о контрактной системе в сфере госзакупок при достройке проблемных жилых домов. При этом контроль за расходованием средств ослаблен не будет.

Суть этого механизма состоит в предоставлении застройщику-банкроту финансирования без привлечения нового застройщика. Оно востребовано там, где дома уже находятся в высокой степени готовности и где имеется определенное количество нераспроданных жилых и нежилых помещений. Финансирование такого застройщика-банкрота будет осуществляться Фондом дольщиков, передает пресс-служба Госдумы.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о дополнительных гарантиях защиты прав дольщиков. Документ предполагает использование эскроу-счетов и участие Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства в банкротстве застройщика.