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Зеленский призвал ограничить права сторонников Порошенко

15:41, 11.07.2019
Зеленский призвал ограничить права сторонников Порошенко
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский предложил люстрировать всех высших должностных лиц, которые занимали должности в стране с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года. В это время президентом Украины был Петр Порошенко.

В это число входят глава государства, председатель Рады, члены правительства, генеральный прокурор, глава СБУ, главы Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, главы Государственной фискальной службы и таможни, секретарь СНБО, руководство оборонных предприятий, говорится в видеообращении Зеленского, опубликованном в Facebook.

Он отметил, что действия «всех указанных лиц в будущем получат и справедливую юридическую оценку».

Ранее Зеленский назвал секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка разбойником и выгнал его со встречи с местными властями.

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