Зеленский выгнал чиновника с совещания — видео

Президент Украины Владимир Зеленский назвал секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка разбойником и выгнал его со встречи с местными властями. Видео инцидента опубликовал телеканал «112 Украина».

Встреча была посвящена функционированию больницы в Борисполе.

«Я тут прочитал газеты, скажите, это правда или нет? Так, член «Батькивщины», правильно, секретарь Бориспольского городского совета, ранее судимый по ч. 3 ст. 142 Уголовного кодекса («разбой, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений»). Ярослав Николаевич, это вы?» — спросил глава государства Годунка.

Последний ответил утвердительно.

«Выйдите отсюда. Выйди отсюда, разбойник ты! Плохо слышишь меня? Я вас спрашиваю, это вы? Выйдите, пожалуйста», — заявил Зеленский. Во время этих слов присутствующие в зале захлопали.