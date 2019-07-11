Французская Arianespace не смогла запустить военный спутник ОАЭ

Представители компании Arianespace сообщили о срыве запуска легкой ракеты Vega с космодрома Куру на борту во Французской Гвиане. На борту аппарата находился военный спутник Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Falcon Eye 1.

«Спустя примерно две минуты после старта ... возникла серьёзная проблема, приведшая к потере миссии. От имени Arianespace хочу выразить мои глубочайшие извинения клиентам за потерю их груза», — заявила во время прямой трансляции запуска вице-президент Arianespace Люс Фабрегетт.

Это первый неудачный пуск ракеты данного класса. При этом компания уже дважды переносила запуск, изначально назначенный на 5 июля.

Arianespace — это базирующаяся во Франции аэрокосмическая компания, основанная в 1980 году. Она предлагает запуски на трех видах ракет: тяжелая Ariane 5, средний «Союз-2» и легкая Vega.