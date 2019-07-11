Роскомнадзор перечислил наиболее частые жалобы россиян на операторов связи

В России резко выросло количество жалоб на услуги сотовых операторов. Роскомнадзор назвал наиболее частые претензии к компаниям.

За II квартал 2019 года поступило 1 648 жалоб, что на 21,5% больше, чем в I квартале.

Как пишут «Известия», 40 и 39% жалоб клиентов МТС и «МегаФона» касалось слишком высоких счетов. Абоненты «Билайна» и Tele2 чаще всего жаловались на подключение платных услуг без их ведома.

Качеству связи было посвящено 25% обращений пользователей «Билайна», 20% — МТС, 15% — Tele2, 12% — «Мегафона». При этом наказать операторов за плохую связь невозможно, так как параметры ее качества законодательно не закреплены.