Участнице встречи с Путиным стало плохо, ей пошла оказывать помощь Голикова — видео

Одной из участниц встречи президента Владимира Путина со студентами и аспирантами в Уральском федеральном университете (УрФУ) стало плохо. Видео инцидента публикует Ura.ru.

Встреча главы государства проходила в формате вопросов и ответов. Когда беседа продолжалась уже около часа, одна из участниц почувствовала себя плохо и опустилась на пол. Путин из-за этого прервал встречу, пишет ТАСС.

«Помогите, пожалуйста, девочке. Ничего страшного, я думаю. И доктора поищите», — сказал он.

Девушку вынесли из кабинета сотрудники службы безопасности. Вместе с ними вышла вице-премьер Татьяна Голикова.