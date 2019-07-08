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Объем продаж контрафактных люксовых товаров в России превысил 280 млрд рублей в год

09:53, 08.07.2019
Объем продаж контрафактных люксовых товаров в России превысил 280 млрд рублей в год
Фото: pixabay.com

В России годовой оборот контрафактных люксовых товаров превысил легальный сегмент рынка на 13%. Об этом свидетельствует исследование по итогам прошлого года компании по защите интеллектуальной собственности Brandmonitor.

Согласно отчету, объем продаж реплик люксовых брендов равняется 280 млрд рублей в год, легальный сегмент оценивается примерно в 250 млрд рублей.

Основными каналами сбыта контрафакта выступают торговые центры и рынки. Часть продаж приходится на онлайн-площадки, социальные сети и маркетплейсы, пишет «Коммерсант».

Чаще всего покупатели приобретают поддельные футболки, кроссовки, джинсы и сумки, руководствуясь, в первую очередь, функциональностью товара, качеством его изготовления и доступной ценой.

Напомним, ранее правительство РФ утвердило перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. Таким образом власти намерены бороться к контрафактом.

БизнесРозничная торговля
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