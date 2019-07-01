В Мензелинском районе Татарстана столкнулись фура и фургон, есть погибшие

В Мензелинском районе Татарстана произошла смертельная авария с участием фуры и фургона. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Происшествие случилось недалеко от поворота на Бикбулово на трассе М-7. На выложенных кадрах видны последствия инцидента. Фургон получил серьезные повреждения, другой большегруз вылетел с дороги и перевернулся.

По предварительным данным, в аварии погибли двое пассажиров фургона — мужчина и женщина.

В настоящее время информация о ДТП уточняется, а также выясняются причины трагедии.

Напомним, в минувшие выходные в Казани у «Чаши» погиб байкер.