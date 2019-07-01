В Мензелинском районе Татарстана столкнулись фура и фургон, есть погибшие
В Мензелинском районе Татарстана произошла смертельная авария с участием фуры и фургона. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
Происшествие случилось недалеко от поворота на Бикбулово на трассе М-7. На выложенных кадрах видны последствия инцидента. Фургон получил серьезные повреждения, другой большегруз вылетел с дороги и перевернулся.
По предварительным данным, в аварии погибли двое пассажиров фургона — мужчина и женщина.
В настоящее время информация о ДТП уточняется, а также выясняются причины трагедии.
Напомним, в минувшие выходные в Казани у «Чаши» погиб байкер.Происшествия Татарстан
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