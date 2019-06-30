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Радий Хабиров: «Для меня Торатау — не только гора, с которой связано мое детство»

16:55, 30.06.2019
Радий Хабиров: «Для меня Торатау — не только гора, с которой связано мое детство»
Фото: glavarb.ru

Врио главы Башкирии рассказал о своем отношении к горе Торатау. Пост опубликован на странице политика в Facebook.

Руководитель региона признался, что для него Торатау является не только горой, с которой связано детство, и местом, где родилась его мама.

«Но еще и символ того, когда народ единым фронтом выступает в защиту кого-либо или чего-либо, и к нему обязательно надо прислушаться», — написал Хабиров.

Также он высоко оценил прошедший праздник «Торатау йыйыны», отметив, что «в ночи Торатау открылся еще с одной стороны».

Напомним, ранее жители Башкирии записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину в защиту Куштау.

ОбществоВласть Башкортостан
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