Пользователи из Казани, Нижнего Новгорода и других городов пожаловались на сбой в работе сервисов «Яндекса»

Фото: Олег Тихонов

В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой.

Согласно данным ресурса Downdetector, 82% пользователей не могут открыть сайт «Яндекса». 15% испытывают проблемы с работой почты, еще 2% жалуются на проблемы с сервисом «Яндекс.Деньги».

В основном с неполадками столкнулись жители Казани, Москвы, Краснодара, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Омска, Новосибирска, Астрахани, Владивостока и т.д.

Накануне стало известно, что сервисы российской компании «Яндекс» подверглись попытке взлома хакерами, но ее смогли предотвратить.