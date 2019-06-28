ФАС планирует получить право блокировать сайты с незаконной рекламой онлайн-казино

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России намерена получить право блокировать интернет-ресурсы с незаконной рекламой онлайн-казино. Об этом заявила начальник управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ведомства Татьяна Никитина.

По ее словам, реклама казино в России запрещена в интернете — «в поисковиках и на новостных сайтах она не появляется».

«Такая реклама в большей степени характерна для сайтов с пиратским контентом, но не всегда эти сайты расположены в наших доменных зонах, поэтому не всегда возможно закрыть доступ к такому сайту», — привод слова Никитиной ТАСС.

Среди вариантов решения проблемы она предложила наделение полномочиями антимонопольных органов правом вносить сайты, на которых размещается незаконная реклама казино, в реестр запрещенных сайтов. После чего Роскомнадзор сможет блокировать ресурсы.

В ближайшее время ФАС и Роскомнадзор обсудит все детали данной инициативы более подробно.

Напомним, что ранее сообщалось об уроженце Набережных Челнов Альберте Валиахметове. Его называют возможным создателем онлайн-казино Azino777, но никаких подтверждений этому нет.