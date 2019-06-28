Рейс iFly из Антальи в Москву задержали на девять часов, более 300 человек провели ночь в аэропорту

Рейс авиакомпании iFly, который должен был вылететь накануне в 18.50 мск, задержали как минимум на девять часов.

Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта Антальи, сообщает ТАСС. В итоге, рейс должен был вылететь в Москву сегодня в 5.15. Причины задержки рейса не сообщаются. Всю ночь в аэропорту Антальи рейс ждали не менее 360 человек, в том числе 72 ребенка, рассказывает один из пассажиров.

Авиакомпания iFly недавно уже запомнилась задержкой рейса. 18 июня рейс из Казани в Анталью был задержан на 13 часов из-за технической неисправности самолета.

